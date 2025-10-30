România se întoarce la Eurovision după ani de absență. Decizia ar fi fost luată deja de TVR

Decizia vine la câteva luni după ce preşedintele TVR, Dan Cristian Turturică, spunea, tot pentru Paginademedia.ro, că postul public va reveni la Eurovision „când vom reseta relaţia cu producătorii”, explicând că în formula de până acum „companiile câştigă mai mult decât TVR din ce înseamnă Eurovision”.

De ce n-a mai mers România la Eurovision

TVR nu a mai participat la Eurovision din 2024 și 2025 în special din motive de buget şi de raport cost–audienţă. Ultima participare a fost în 2023, când Theodor Andrei nu a reuşit să treacă de semifinală şi a obţinut zero puncte, cel mai slab rezultat al României în istoria concursului.

În ce ediţie poate intra România

Întoarcerea României vizează Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, Austria, în 12 şi 14 mai (semifinale) şi 16 mai 2026 (finala), după victoria Austriei din 2025.

Dacă TVR va menţine decizia de azi şi va notifica la timp Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU), România va putea trimite din nou o piesă în 2026. Urmează ca televiziunea publică să anunţe formatul de selecţie, dacă va fi o Selecţie Naţională TVR sau o alegere internă, aşa cum au făcut în ultimii ani tot mai multe ţări.

Cum a stat România la Eurovision

România are în continuare trei momente de referinţă la Eurovision:

locul 3: Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev 2005;

locul 4: Mihai Trăistariu – Atena 2006;

locul 3: Paula Seling & Ovi – Oslo 2010.

După 2010 însă, calificările au devenit mai dificile, iar în ultimii ani în care am intrat în concurs am oscilat între semifinale ratate şi clasări modeste în finală. Reîntoarcerea din 2026 pune din nou presiune pe TVR să găsească o formulă care să nu mai ducă la un „zero puncte” ca în 2023.