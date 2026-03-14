The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”

Mai multe publicații europene critică la unison piesa României care s-a calificat pentru Eurovision, iar experți de prestigiu spun că această piesă „normalizează o practică nesăbuită, care poate duce la leziuni cerebrale”.
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Luiza Moldovan
14 mart. 2026, 11:07, Cultură-Media

„Choke me” (Sufocă-mă), piesa cu care România participă la Eurovision, este aspru criticată de organizații și activiști din toată Europa.

În opinia lor, piesa „Choke me” „glorifică asfixierea sexuală”, iar experți internaționali spun că piesa „normalizează practici nesăbuite” și promovează o conduită periculoasă.

Cuvintele „Choke me” sunt repetate de 30 de ori de-a lungul piesei.

Fanii Eurovision cer schimbarea versurilor

The Guardian, RTL.nl, New Musical Express și Metal Hammer au comentat în același registru, anume că piesa glorifică practici sexuale periculoase, iar Clare McGlynn, profesor de Drept la Universitatea Durham, a declarat că melodia reprezintă „o normalizare nesăbuită” a unei conduite ce poate cauza leziuni cerebrale, ignorând instinctele de siguranță ale tinerelor femei.

De o potențialitate artistică discutabilă, piesa repetă osesiv ideea sufocării: „Abia pot respira”, „Vreau să mă strangulezi”, „Lasă-mi plămânii să explodeze” și insistă pe „sufocă-mă” de 30 de ori.

Fanii Eurovision cer descalificarea piesei sau schimbarea versurilor.

Un Eurovision contestat de multe țări

Alexandra Căpitănescu, câștigătoare, în trecut, a trofeului „Vocea României”, își apără piesa spunând că se referă la „emoții puternice și sufocare de îndoială de sine”, idee promovată, de altfel, și de reprezentanții TVR.

Căpitănescu își va susține piesa pentru prima dată la Eurovision joi, 14 mai, la cea de-a doua semifinală.

O ediție de Eurovision la care mai multe țări au ales să nu participe, în semn de protest față de suprimarea libertății presei în problema Gaza și a interferenței guvernului israelian în ediția precedentă.

