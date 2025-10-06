Germania ia în calcul boicotarea Eurovisionului dacă Israelul va fi exclus din concurs. Care este poziția altor țări

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ia în considerare boicotarea concursului muzical Eurovision de anul viitor dacă Israelul va fi exclus.

Întrebat duminică, într-un interviu acordat postului public de televiziune ARD, dacă Germania ar trebui să se retragă voluntar din ediția de anul viitor în cazul în care Israelul va fi exclus, Merz a răspuns: „Aș susține acest lucru. Consider că este scandalos că se discută măcar despre asta. Israelul are un loc acolo”.

Poziția menționată de Merz este total opusă de cea anunțată de câteva țări care și-au anunțat participarea în ediția de anul viitor. Olanda, Irlanda, Islanda și Slovenia au amenințat că se vor retrage din concurs în cazul în care Israelului i se permite să participe anul viitor, notează Euronews. Pe de altă parte, postul de televiziune danez DR a declarat că nu se va retrage dacă Israelul i se va permite în cele din urmă să concureze, dar a stabilit condiții pentru continuarea participării sale.

Berlinul, unul dintre cei mai mari contribuabili financiari ai Eurovisionului

De menționat este faptul că Germania este una dintre cele cinci țări ale căror posturi de televiziune sunt cei mai mari contribuabili financiari ai concursului. Celelalte țări sunt Franța, Italia, Spania și Marea Britanie.

Franța a confirmat deja că va participa la concursul de anul viitor, dar Spania a devenit recent prima dintre acest grup al „Marilor Cinci” care a anunțat oficial că se va retrage de la Eurovision 2026 dacă Israelul NU va fi exclus.

Concursul muzical Eurovision este presupus a fi apolitic, însă European Broadcasting Union (EBU) – organismul responsabil cu organizarea Eurovisionului – a exclus Rusia din competiție la scurt timp după debutul invaziei în Ucraina. Pe de altă parte, Israelul a continuat să participe la concurs în ultimii doi ani, în ciuda acțiunilor sale privind Gaza.

Permisiunea oficială a Israelului de a participa la Eurovision, decisă în noiembrie

Întrucât există o diversitate a opiniilor privind permisiunea Israelului în concurs, EBU va organiza în noiembrie un vot online care ar putea duce la excluderea postului de televiziune israelian KAN din Eurovision 2026.

Pentru prima dată, toate posturile de televiziune membre vor fi invitate la o Adunare Generală extraordinară online pentru a vota dacă KAN poate participa la concurs. Votul va fi singurul punct de pe ordinea de zi.

Ediția aniversară de 70 de ani a Eurovision va avea loc la Viena, în Austria. Semifinalele sunt programate în 12 și 14 mai 2026, iar finala va avea loc pe 16 mai.