Spania amenință cu retragerea de la Eurovision 2026 dacă Israel va participa

Televiziunea publică spaniolă RTVE a votat marți retragerea din competiția Eurovision 2026, ce va avea loc în luna mai la Viena, în cazul în care Israel va participa la eveniment.

Potrivit Reuters, Spania devine astfel a cincea țară care face o astfel de promisiune, după Olanda, Slovenia, Islanda și Irlanda, și prima dintre așa-numitul grup „Big Five” format din Marea Britanie, Germania, Italia și Franța care are calificare automată în finală.

Decizia RTVE reflectă presiunile crescânde asupra organizatorilor Eurovision, pe fondul tensiunilor internaționale legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Aceasta a venit după ce postul de televiziune irlandez RTÉ și postul de televiziune olandez Avrotros au emis, la rândul lor, declarații la începutul acestei luni, afirmând că nu vor participa dacă Israelului i se va permite să concureze.

Politicienii spanioli au fost printre cei mai vocali critici ai Israelului în ultimele luni și nu au ascuns faptul că preferă ca Israelul să nu participe la Eurovision.

„Spania trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că Israelul nu este inclus în Eurovision. Și dacă Europa nu se ridică la înălțimea situației, țara noastră trebuie să acționeze în consecință”, a declarat duminică ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun, într-o postare pe Bluesky.

Organizatorii competiției nu au comentat încă oficial această poziție.