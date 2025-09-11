Irlanda avertizează că nu participă la Eurovisionul de anul viitor dacă participă și Israel

Televiziunea publică irlandeză RTÉ a declarat într-un comunicat de presă că nu concepe ca Irlanda să participe la concursul Eurovision de anul viitor, dacă participă și Israel.

„Ar fi de neconceput, având în vedere pierderile de vieți omenești continue și îngrozitoare din Gaza”.

Ediția de anul trecut a Eurovisionului a fost umbrită de protestele legate de participarea Israelului, în timp ce armata sa desfășura atacuri în Fâșia Gaza.

Irlanda a fost unul dintre cei mai duri critici din UE ai Israelului

„RTÉ este, de asemenea, profund îngrijorată de uciderea țintită a jurnaliștilor în Gaza, de refuzul accesului jurnaliștilor internaționali în teritoriu și de situația ostaticilor rămași,” se arată în declarație.

Irlanda a fost unul dintre cei mai duri critici din UE ai represaliilor militare masive ale Israelului după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu aproximativ 1.200 de morți, majoritatea civili.

Israelul și-a închis ambasada la Dublin în decembrie anul trecut, ca protest față de decizia Irlandei de a recunoaște statalitatea Palestinei, pe fondul intensificării acuzațiilor de genocid în Gaza.

Slovenia și Spania au anunțat că se vor retrage din concurs dacă Israelul participă

La o adunare generală a EBU (Uniunea Europeană de Radio și Televiziune – European Broadcasting Union) din iulie, mai mulți membri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la participarea Israelului la competiția din 2026, programată să aibă loc la Viena, în luna mai.

Slovenia și Spania au amenințat, de asemenea, că se vor retrage din concurs dacă Israelul va participa.

EBU va prezenta recomandările în această toamnă

Într-o declarație din iulie, EBU a spus că va purta un „dialog structurat și aprofundat” cu televiziunile membre pentru a decide cum să „gestioneze participarea, tensiunile geopolitice și cum au abordat alte organizații provocări similare.”

EBU a adăugat că va „prezenta recomandările în această toamnă”.

O decizie finală privind participarea Irlandei va fi luată după ce EBU va hotărî în privința Israelului, a precizat RTÉ.

Televiziunea publică israeliană KAN a declarat că țara se pregătește să participe în mai anul viitor, în Austria, și că „respectă cu strictețe toate regulile competiției și va continua să facă acest lucru.”