Atenționare de călătorie în Irlanda: este cod roșu de vânt puternic

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Irlanda asupra faptului că Serviciul de Meteorologie irlandez (The Irish Meteorological Service/Met Éireann) a emis o avertizare meteo cod roșu pentru Republica Irlandeză, pentru 9-10 decembrie 2025.

Este avertizare de furtună pentru sectorul maritim din sudul și sud-vestul Irlandei, de la Carnsore Point (Wexford) la Roche’s Point (Cork) până la Loop Head (Clare). Prognoza emisă este de vânt din sud spre sud-vest care ar putea ajunge ocazional până la nivelul de furtună violentă.

De asemenea, aceeași prognoză pentru sectorul maritim este valabilă pentru întreaga coastă atlantică nord-vestică a Irlandei, zona de la Loop Head (Clare) la Erris Head (Mayo) până la Malin Head (Donegal).

Fenomenele meteorologice pot ajunge până la intensitate de vijelie dinspre sud, cu rafale severe, care ar putea produce: inundații în zonele de coastă joase, în special în timpul mareei înalte, depășirea digurilor de către valuri, condiții dificile de deplasare, obiectele nefixate pot fi dislocate, evenimentele în aer liber vor fi afectate, pene de curent.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Irlanda: +35316681150; +35316674318; +35316674325, iar apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României la Dublin: +353864684351.