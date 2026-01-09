Germania pregătește măsuri pentru combaterea utilizării inteligenței artificiale în manipularea imaginilor

„Este inacceptabil ca manipularea la scară largă să fie folosită pentru încălcări sistematice ale drepturilor personale. Prin urmare, dorim să ne asigurăm că dreptul penal poate fi utilizat mai eficient pentru a combate acest lucru”, a transmis vineri Anna-Lena Beckfeld, purtător de cuvânt al ministerului Justiției de la Berlin.

Declarația vine pe fondul scandalului cauzat de instrumentul I.A. al platformei X, Grok, care a fost folosit pentru generare de imagini sexuale fără consimțământ, inclusiv cu copii.

Marți, Wolfram Weimer, ministrul german al Culturii și Media, a cerut Comisiei Europene să inițieze acțiuni legale împotriva platformei X, în contextul scandalului.

Între timp, X a decis să restricționeze funcția de generare a imaginilor din Grok doar pentru utilizatorii cu abonament plătit.

Elon Musk, proprietarul platformei, a declarat recent că orice persoană care folosește chatbotul pentru a crea conținut ilegal va suporta aceleași consecințe ca și în cazul încărcării directe a unui astfel de material.