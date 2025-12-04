Cloud Dancer, culoarea Pantone a anului 2026. Care este semnificația alegerii acestui alb

„Cloud Dancer” (PANTONE 11-4201) este o nuanță de alb pur, ușor aerat și echilibrat, aleasă într-un moment global tensionat, în care nevoia de claritate și simplitate devine mai pregnantă ca oricând.

Specialiștii Pantone văd în acest alb-calm un simbol al resetării emoționale, al spațiului interior necesar reflecției și al reconectării cu lucrurile esențiale.

Mesajul transmis de Pantone

Potrivit Institutului Pantone, culoarea anului 2026 este un „alb elevat” care inspiră liniște, deschidere și creativitate.

Nuanța permite minții „să respire” și oferă un cadru vizual ideal pentru relaxare și concentrare.

Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, descrie „Cloud Dancer” drept o culoare structurală esențială, extrem de versatilă, capabilă să susțină orice paletă cromatică. Folosită fie singură, fie alături de tonuri vibrante sau pasteluri, această nuanță aduce armonie, contrast și o senzație de lejeritate în orice proiect de design, modă sau branding.

Culoarea Pantone a anului 2026 în contextul tradiției Pantone

Numirea culorii Pantone a anului 2026 Cloud Dancer continuă tradiția începută în 2000, când Pantone a introdus conceptul Culorii Anului, prima aleasă fiind „Cerulean Blue”. În ultimii ani, alegerile au reflectat schimbările culturale globale: în 2024 s-a remarcat „Peach Fuzz”, o nuanță caldă și catifelată, iar pentru 2025 Pantone a optat pentru „Mocha Mousse”, un maro intens asociat cu confortul.

Procesul de selecție implică o analiză amplă a tendințelor din artă, modă, tehnologie și cultură, realizată de o echipă internațională de experți.

Prin alegerea „Cloud Dancer”, Pantone transmite pentru 2026 un mesaj puternic de calm, echilibru și claritate — un apel la simplitate, introspecție și spațiu creativ într-o perioadă marcată de schimbări accelerate.