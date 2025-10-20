Prima pagină » Știri externe » Israel redeschide două puncte de trecere pentru ajutorul umanitar către Fâșia Gaza

Israel redeschide două puncte de trecere pentru ajutorul umanitar către Fâșia Gaza

Zeci de camioane cu alimente și provizii de urgență au intrat luni în Fâșia Gaza prin punctele Karem Abu Salem și al-Karara, după ce Israelul a redeschis temporar accesul pentru ajutoare, la o zi după mai multe atacuri aeriene soldate cu zeci de victime.
Sursa foto: Stringer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Rareș Mustață
20 oct. 2025, 15:42, Știri externe

Surse Al Jazeera au confirmat că Israelul a permis reluarea livrărilor de ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctele de trecere Karem Abu Salem și al-Karara.

Camioanele transportă alimente și materiale de primă necesitate pentru populația afectată de conflict.

Cele două puncte de acces fuseseră închise în urma unei serii de atacuri aeriene lansate duminică în mai multe zone din Gaza, care au provocat zeci de morți și răniți, reprezentând o încălcare gravă a acordului de încetare a focului.

Între timp, punctul de trecere Rafah, aflat la granița dintre Gaza și Egipt, rămâne închis, ceea ce blochează nu doar intrarea ajutoarelor suplimentare, ci și evacuarea răniților și a persoanelor grav bolnave către spitale din afara teritoriului.