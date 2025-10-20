Israel redeschide două puncte de trecere pentru ajutorul umanitar către Fâșia Gaza

Surse Al Jazeera au confirmat că Israelul a permis reluarea livrărilor de ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctele de trecere Karem Abu Salem și al-Karara.

Camioanele transportă alimente și materiale de primă necesitate pentru populația afectată de conflict.

Cele două puncte de acces fuseseră închise în urma unei serii de atacuri aeriene lansate duminică în mai multe zone din Gaza, care au provocat zeci de morți și răniți, reprezentând o încălcare gravă a acordului de încetare a focului.

Între timp, punctul de trecere Rafah, aflat la granița dintre Gaza și Egipt, rămâne închis, ceea ce blochează nu doar intrarea ajutoarelor suplimentare, ci și evacuarea răniților și a persoanelor grav bolnave către spitale din afara teritoriului.