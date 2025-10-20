Camioane cu ajutoare blocate la Rafah. Punctul de trecere rămâne închis „până la noi ordine”

Camioane încărcate cu ajutoare umanitare sunt surprinse în imagini aşteptând la punctul de trecere Rafah, care rămâne închis „până la noi ordine”, potrivit unui anunţ făcut de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Decizia privind redeschiderea va depinde, potrivit autorităţilor israeliene, de modul în care Hamas îşi respectă angajamentele din acordul de încetare a focului, inclusiv returnarea rămăşiţelor ostaticilor decedaţi.

Ministerul israelian de externe sugerase anterior că Rafah s-ar putea redeschide duminică, însă acest lucru nu s-a întâmplat, scrie The Guardian.

Punctul de frontieră a fost închis încă din mai 2024, când a fost preluat de forţele israeliene, iar de atunci accesul în Fâşia Gaza a fost sever limitat.

Israelul a fost acuzat în repetate rânduri de organizaţiile internaţionale că a folosit foametea ca armă de război, prin blocarea intrării ajutoarelor umanitare în teritoriul palestinian.