Trump: Forțele SUA nu vor intra în Fâșia Gaza. „Nu vom fi noi, nu va fi nevoie”

Președintele Donald Trump a precizat joi, că forțele americane nu vor participa direct la o operațiune în Fâșia Gaza, după ce mai devreme a postat pe Truth Social o declarație în care a amenințat că „va intra și va ucide” membrii grupării Hamas.

„Nu am spus cine ar intra, dar cineva va intra. Nu vom fi noi, nu va fi nevoie”, a afirmat Trump, răspunzând unei întrebări despre postarea sa.

El a adăugat că „există forțe foarte apropiate, foarte aproape, care vor intra și vor rezolva problema foarte ușor, dar sub auspiciile noastre”.

Declarația președintelui a venit în contextul unor relatări potrivit cărora Hamas ar fi ucis membri ai unui grup palestinian în ultimele zile.

Trump a avertizat anterior, în mesajul public, că dacă Hamas „continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu a făcut parte din acord, nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să-i omorâm”.