„Se vor dezarma sau îi vom dezarma noi”. Donald Trump pregătit să folosească forța cu Hamas

Donald Trump a declarat că este pregătit să recurgă la măsuri violente dacă Hamas nu respectă clauzele acordului de încetare a focului și nu renunță la armament.

„Se vor dezarma sau îi vom dezarma noi”, a spus liderul american, citat de The Guardian.

Declarația vine la scurt timp după semnarea unui acord de pace care prevede predarea armelor de către gruparea palestiniană, parte a eforturilor de stabilizare a regiunii.

Afirmațiile lui Trump au stârnit reacții mixte, unii oficiali occidentali au salutat poziția fermă a Statelor Unite, în timp ce alții au avertizat că un astfel de limbaj riscă să alimenteze tensiunile și să submineze procesul de pace din Orientul Mijlociu.