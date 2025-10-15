Prima pagină » Știri externe » „Se vor dezarma sau îi vom dezarma noi”. Donald Trump pregătit să folosească forța cu Hamas

Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea recurge la „mijloace violente” pentru a forța Hamas să predea armele, după ce gruparea a acceptat, în cadrul unui acord de încetare a focului, să se dezarmeze.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Rareș Mustață
15 oct. 2025, 13:37, Știri externe

Donald Trump a declarat că este pregătit să recurgă la măsuri violente dacă Hamas nu respectă clauzele acordului de încetare a focului și nu renunță la armament.

„Se vor dezarma sau îi vom dezarma noi”, a spus liderul american, citat de The Guardian.

Declarația vine la scurt timp după semnarea unui acord de pace care prevede predarea armelor de către gruparea palestiniană, parte a eforturilor de stabilizare a regiunii.

Afirmațiile lui Trump au stârnit reacții mixte, unii oficiali occidentali au salutat poziția fermă a Statelor Unite, în timp ce alții au avertizat că un astfel de limbaj riscă să alimenteze tensiunile și să submineze procesul de pace din Orientul Mijlociu.