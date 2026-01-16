Donald Trump amenințat de un oficial de rang înalt: „Îi vom tăia mâna și degetul”

Donald Trump a fost amenințat de generalul Mohsen Rezaei, un oficial iranian de rang înalt, potrivit Express. El este membru într-un consiliu al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Mohsen Rezaei a comentat amenințările lui Trump privitoare la Iran.

„Trump a spus că are mâna pe trăgaci. Îi vom tăia mâna și degetul”, a spus Rezaei adăugând că Iranul nu va mai accepta un armistițiu dacă țara este atacată.

„Dacă mergem mai departe, nu se va mai vorbi despre un armistițiu. Nu acordați atenție reținerii și răbdării strategice de care am dat dovadă. Opriți-vă chiar acum. Faceți un pas înapoi, altfel niciuna dintre bazele voastre din regiune nu va fi în siguranță”, a transmis generalul iranian.

Rezaei este o figură extrem de influentă în cadrul cercului politic și militar al Iranului. El a fost comandant șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), o funcție pe care a deținut-o din 1980 până în 1997. Ulterior, a ocupat mai multe funcții importante, inclusiv vicepreședinte pentru afaceri economice și secretar al Consiliului Suprem pentru Coordonare Economică, un organism care modelează politica economică națională.

Amenințarea apare în contextul în care portavionul USS Abraham Lincoln s-a apropiat de Iran. Acesta are avioane de vânătoare, distrugătoare cu rachete ghidate și un submarin de atac.

În paralel, președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că ia în considerare acțiuni militare dacă forțele de securitate iraniene vor face rău protestatarilor pașnici din Iran.