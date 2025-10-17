UNRWA solicită ca proviziile pentru adăposturi să fie permise în Gaza

„UNRWA dispune de ceea ce este necesar – la doar câteva ore distanță cu mașina – și are echipele și infrastructura necesare pentru a le distribui”, a declarat agenția pe X.

Mulți dintre zecile de mii de palestinieni care s-au întors în nordul Gazei după intrarea în vigoare a armistițiului și-au găsit casele și cartierele complet distruse de bombardamentele israeliene.

Șeful departamentului umanitar al ONU a declarat săptămâna trecută că organismul global speră să aducă mii de corturi în Gaza pentru a ajuta familiile strămutate și pe cei care nu au adăpost adecvat.

Tom Fletcher a spus că este deosebit de important să se intensifice răspunsul înainte de sezonul ploios care se apropie.

Raportorul special al ONU pentru dreptul la locuințe adecvate a solicitat săptămâna trecută Israelului să permită intrarea urgentă a corturilor și a caselor mobile pentru a ajuta palestinienii din întreg teritoriul.

„Nici măcar ajutorul și asistența imediată pentru populația din Gaza nu sunt posibile dacă Israelul nu încetează să controleze toate punctele de intrare. Acest lucru este esențial”, a declarat Balakrishnan Rajagopal pentru Al Jazeera.