ONU îndeamnă Pakistanul și Afganistanul să pună capăt ostilităților pentru a proteja civilii

Este cea mai gravă criză dintre cele două țări vecine din 2021, când talibanii au preluat puterea în Afganistan în urma prăbușirii guvernului susținut de Occident.

Violențele transfrontaliere s-au intensificat începând cu 10 octombrie, fiecare țară afirmând că ripostează la provocările armate ale celeilalte. Miercuri, cele două părți au convenit asupra unui armistițiu.

Armistițiul a urmat apelurilor marilor puteri regionale, întrucât violențele amenințau să destabilizeze o regiune în care grupări precum Statul Islamic și Al-Qaida încearcă să reapară. Nu au fost raportate lupte pe timpul nopții.

Principalele puncte de trecere a frontierei au rămas închise joi, scrie AP.

Misiunea de asistență a ONU în Afganistan a salutat încetarea focului și a declarat că încă evaluează numărul victimelor. ONU a afirmat că cele mai multe victime au fost înregistrate miercuri în sud.

„Informațiile actuale indică faptul că cel puțin 17 civili au fost uciși și 346 au fost răniți în Spin Boldak, pe partea afgană a frontierei”, a declarat misiunea ONU.

Misiunea a declarat că a documentat, de asemenea, cel puțin 16 victime civile în mai multe provincii afgane în timpul confruntărilor anterioare dintre cele două țări.

„UNAMA solicită tuturor părților să pună capăt definitiv ostilităților pentru a proteja civilii și a preveni pierderi suplimentare de vieți omenești”, a adăugat misiunea.

Pakistanul nu a furnizat cifre privind victimele civile de pe partea sa a frontierei.