Lupte violente la granița dintre Pakistan și Afganistan

Lupte violente au izbucnit sâmbătă noaptea la granița dintre Pakistan și Afganistan, în urma unui atac pakistanez din Kabul în care talibanii au lansat represalii împotriva posrutilor militare pakistaneze, relatează The Guardian.

Represaliile armate ale talibanilor împotriva forțelor militare pakistaneze vin cu motivarea că Islamabadul a efectuat atacuri aeriene pe teritoriul afgan – acestea sunt argumentele talibanilor din mai multe provincii.

Talibanii au susținut că au ocupat două posturi de frontieră pakistaneze în provincia Helmand din sudul țării, confirmat de autoritățile locale.

La rândul lor, oficialii pakistanezi ai serviciilor de securitate au recunoscut ciocniri în mai multe puncte de frontieră, declarând că au răspuns în forță.

Forțele pakistaneze nu s-au lăsat intimidate și au ripostat

„În această seară, forțele talibane au început să tragă în mai multe puncte de frontieră. Am ripostat cu artilerie în patru locații de-a lungul frontierei”, a declarat un oficial al guvernului pakistanez, citat de The Guardian.

„Nu vom tolera nicio agresiune din partea talibanilor afgani pe teritoriul nostru.

Forțele pakistaneze au răspuns cu foc intens, vizând efectiv mai multe posturi de frontieră afgane”, a adăugat oficialul.

Armata pakistaneză a folosit artilerie, tancuri și armament ușor și greu în contraatacurile sale.

„Furtuna perfectă pentru probleme”

Joi, au fost raportate două explozii în capitala afgană și o alta în sud-estul Afganistanului. Ministerul Apărării, condus de talibani, a acuzat ulterior Pakistanul de „încălcarea suveranității sale” în legătură cu atacurile.

Analiștii au spus că ultimele zile au arătat cât de profunde sunt tensiunile de la frontieră.

Michael Kugelman, analist pentru Asia de Sud cu sediul la Washington DC, a declarat: „Intensificarea atacurilor transfrontaliere asupra forțelor pakistaneze, loviturile pakistaneze neobișnuit de intense din Afganistan și represaliile talibanilor au creat o furtună perfectă pentru probleme.

Dacă adăugăm și faptul că Afganistanul nu recunoaște granița, precum și proliferarea dezinformărilor despre criză, toate acestea creează o situație precară”.

Cele două țări au o graniță muntoasă și accidentată de aproape 2.600 km, cunoscută sub numele de Linia Durand.