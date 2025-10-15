ONU: Nivelurile dioxidului de carbon au atins un nivel record în 2024

Organizația Meteorologică Mondială a declarat în ultimul buletin privind gazele cu efect de seră, un studiu anual publicat înaintea conferinței anuale a ONU privind clima, că ratele de creștere a CO2 s-au triplat față de anii 1960 și au atins niveluri nemaiîntâlnite în ultimii cel puțin 800.000 de ani.

Emisiile provenite din arderea cărbunelui, petrolului și gazelor, alături de mai multe incendii de pădure, au contribuit la alimentarea unui „ciclu climatic vicios”, iar oamenii și industriile continuă să emită gaze care rețin căldura, în timp ce oceanele și pădurile planetei își pierd capacitatea de a le absorbi, se arată în raportul OMM.

Agenția cu sediul la Geneva a declarat că creșterea concentrației medii globale de dioxid de carbon între 2023 și 2024 a atins cel mai ridicat nivel anual înregistrat într-un interval de un an de la începerea măsurătorilor în 1957. Ratele de creștere a CO2 s-au accelerat de la o creștere medie anuală de 2,4 părți pe milion pe an în deceniul 2011-2020, la 3,5 ppm în perioada 2023-2024, a declarat OMM.

„Căldura captată de CO2 și alte gaze cu efect de seră accelerează schimbările climatice și duce la fenomene meteorologice extreme”, a declarat Ko Barrett, secretar general adjunct al OMM, într-un comunicat. „Reducerea emisiilor este, prin urmare, esențială nu numai pentru clima noastră, ci și pentru securitatea economică și bunăstarea comunității noastre”, potrivit AP.

Bill Hare, CEO al Climate Analytics, a calificat noile date drept „alarmante și îngrijorătoare”.

Chiar dacă emisiile de combustibili fosili au fost „relativ stabile” anul trecut, a spus el, raportul pare să indice o creștere accelerată a CO2 în atmosferă, „semnalând un feedback pozitiv din partea arderii pădurilor și încălzirii oceanelor, determinate de temperaturile globale record”.