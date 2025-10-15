Ministrul Transporturilor, la străpungerea ultimei porțiuni a tunelului feroviar Mureni

„Astăzi, am verificat, alături de Ion Simu, director general CFR SA, stadiul reabilitării liniei feroviare Brașov-Simeria, parte a Coridorului european Rin-Dunăre. La finalizare, tronsonul va permite circulația cu viteza maximă de 160 km/h, îmbunătățind conectivitatea națională și europeană. Un moment cheie este străpungerea ultimei porțiuni a tunelului de cale ferată cu cale dublă de pe varianta nouă Mureni (lângă localitatea Mureni, județul Mureș). Tunelul măsoară 740 m și este realizat de Asocierea RailWorks (Alstom, Aktor, Arcada și Euro Construct), cu o valoare totală de 294 mil. lei (fără TVA). Cu această ocazie, am verificat și stadiul lucrărilor celor 2 tuneluri de la Ormeniș (7,1 km) și Homorod (5,2 km), unde avem 4 TBM-uri care excavează în acest moment. Toate aceste lucrări implică tehnologii avansate de foraj și consolidare, asigurând durabilitate pe termen lung și rezistență la condiții extreme”, transmite ministrul.

Potrivit acestuia, sunt înregistrați pași importanți în modernizarea rețelei feroviare românești, promovând o mobilitate verde accesibilă tuturor: „Aceste proiecte optimizează transportul și stimulează dezvoltarea economică locală și regională.

Evenimentul de la Mureni a fost transmis live la Summitul Zilele Feroviare, care a avut loc ieri și astăzi la București, un eveniment care a devenit un reper pentru dialogul profesionist și responsabil în jurul transportului feroviar din România. Profit de ocazie pentru a-i felicita pe organizatori”.