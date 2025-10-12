Doi bărbaţi, găsiţi inconştienţi în curtea unei case. A fost chemat elicopterul SMURD

Duminică, în jurul orei 17.30 echipajele de intervenţie au fost solicitate să intervină în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconştiente în curtea unei locuinţe.

Potrivit ISU Braşova faţa locului s-au deplasat elicopterul SMURD Braşov, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov, din Zărneşti şi Făgăraş.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că un bărbat de 46 de ani se află în comă, fiind intubat şi ventilat mecanic, un bărbat de 48 de ani se află în stop cardio-respirator, pentru care se efectuează în aceste momente manevre de resuscitare.