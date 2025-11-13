Rogobete intervine în scandalul de la Brașov: „Toate urgențele au fost tratate imediat”

Alexandru Rogobete arată că a avut o discuție cu managerul spitalului și a obținut garanții că situația nu se va mai repeta. Rogobete asigură că nu a existat nicio limitare a accesului pacienților la serviciile de cardiologie intervențională.

„Este important să fie spus foarte clar: nu a existat și nu există nicio limitare a accesului pacienților la serviciile de cardiologie intervențională sau la orice altă specialitate din cadrul spitalului”, a scris Rogobete.

Toate urgențele au fost preluate

Ministrul a subliniat că toate urgențele au fost preluate și tratate imediat. Pacienții au beneficiat în permanență de internare, tratamente, medicamente și materiale sanitare, indiferent de nivelul de finanțare contractat cu Casa de Asigurări.

„Activitatea medicală s-a desfășurat normal, strict în funcție de nevoile pacienților. În perioada 1 august – 31 octombrie, secția a tratat 712 pacienți, ceea ce confirmă continuitatea serviciilor”, a precizat Rogobete.

Să lăsăm nerezolvați 180 pacienți

Scandalul a izbucnit după ce un cardiolog a acuzat conducerea Spitalului Județean Brașov de „malpraxis administrativ”. Acesta susținea că în fiecare lună, din Secția de Cardiologie Intervențională, se externează 240-280 de bolnavi cu grave probleme cardiologice.

Un ordin intern ar fi redus numărul de internări la doar 72 de cazuri pe lună. „Ne dai ordin printr-o hârtie nesemnată să efectuăm 72 de internări pe lună. Adică să lăsăm nerezolvați 180 pacienți”, a scris medicul, cerând demisia directorului Dan Grigorescu, conform brasovenii.ro.

Managerul Dan Grigorescu a respins acuzațiile, considerându-le „o gravă tentativă de dezinformare”.

Dialogul intern va fi consolidat

Rogobete a declarat că a avut o discuție constructivă cu managerul spitalului, în urma căreia lucrurile s-au clarificat. I-a prezentat viziunea sa și a Ministerului Sănătății, bazată pe responsabilitate, transparență și continuitatea actului medical.

„Am cerut și am primit garanții ferme că astfel de situații nu vor mai apărea și că dialogul intern va fi consolidat”, a spus ministrul.

Rogobete a subliniat că pacienții trebuie să știe că accesul lor la servicii medicale nu a fost și nu va fi niciodată restricționat. „Pentru mine acest lucru rămâne esențial”, a conchis ministrul Sănătății.