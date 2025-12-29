Prima pagină » Social » Ministerul Educației, precizări privind reducerile de posturi

Ministerul Educației, precizări privind reducerile de posturi

Ministerul Educației și Cercetării a publicat, luni, un comunicat de presă în cadrul se fac precizări cu privire la reducerea posturilor de profesori în învățământul preuniversitar.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu scop ilustrativ
Daiana Rob
29 dec. 2025, 16:36, Social

În comunicatul publicat, reprezentanții ministerului precizează că minusul de 30.000 de posturi înregistrat în acest an școlar, față de anul precedent, reprezintă posturi „pentru care se fac angajări pe perioadă determinată, la plata cu ora, contractele fiind încheiate pe durata desfășurării cursurilor școlare”, se arată în comunicatul publicat de Minister.

„Aceste posturi nu sunt remunerate în perioada vacanțelor școlare. Prin urmare, anual, pe perioada vacanțelor școlare, numărul total al posturilor didactice se reduce semnificativ, normele la plata cu ora nefiind cuprinse în acest total. Unele dintre aceste posturi se reînființează la începutul anului școlar, în funcție de nevoile sistemului de acoperire a normelor didactice, fiind ocupate de profesori angajați în același regim de plată cu ora”, potrivit comunicatului citat.

Ministerul Educației afirmă că, în anul școlar 2025 – 2026 „au fost reduse posturile cu cu angajare pe perioadă determinată la plata cu ora de la aproximativ 30.000 la aproximativ 16.000, diferența de ore regăsindu-se preponderent în normele profesorilor titulari și suplinitori”.

