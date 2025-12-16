Brașovul vrea turiști, dar „turismul nu trebuie să fie deranjant pentru localnici”

Brașovul își regândește modul în care face turism, astfel încât orașul să rămână, în primul rând, al brașovenilor. Autoritățile locale au transmis că își doresc turiști, dar în anumite condiții, care să nu afecteze viața de zi cu zi a locuitorilor.

„Ne dorim ca Brașovul să fie vizitat, dar este momentul să vedem ce nu a funcționat până acum și ce putem schimba, astfel încât turismul să nu fie deranjant pentru locuitorii orașului”, a declarat marți viceprimarul Dan Ghiță.

Primăria și mediul privat, la aceeași masă

Pentru a pune în practică această schimbare de abordare, din această lună a fost înființată o structură nouă, care aduce la aceeași masă Primăria și reprezentanții mediului privat din turism. Administrația locală, hotelierii, restaurantele, operatorii din stațiunea Poiana Brașov și școlile de schi vor lucra împreună pentru a organiza mai bine promovarea și dezvoltarea orașului și a stațiunii Poiana Brașov.

Brașovul vrea turism care să nu deranjeze

Accentul va fi pus pe echilibru, în special în zonele unde turiștii și localnicii se întâlnesc zi de zi: restaurante, spații publice, zone de agrement sau trafic.

„Trebuie să ajungem în momentul în care să putem spune că turismul nu este deranjant pentru locuitorii municipiului Brașov, iar turiștii să interacționeze cu locuitorii municipiului Brașov, fără să existe vreun conflict. Și când mă gândesc la conflict, nu mă gândesc la un conflict direct, ci la partea asta de trafic, de restaurante, de locuri în care merg atât turiștii, cât și locuitorii municipiului nostru”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță.

„Vom începe prin a afla ce își doresc brașovenii”

Dorian Lungu, președintele Organizației de Management al Destinației (OMD) Brașov, spune că deciziile vor fi luate pe baza unor studii și consultări. „Vom începe prin a afla ce își doresc brașovenii, ce caută turiștii și care sunt obiectivele orașului. Brașovul este, înainte de toate, al brașovenilor”, a precizat acesta.

Noua structură își va începe efectiv activitatea din ianuarie 2026. Autoritățile spun că vor realiza în următorul an o strategie clară pentru turismul din Brașov și stațiunea Poiana Brașov. Planul ar urma să diversifice oferta orașului, de la turismul de relaxare și sport, până la evenimente sau turism medical.

Reprezentanții Primăriei spun că această colaborare este un pas important pentru ca Brașovul să rămână un oraș primitor pentru vizitatori, fără ca acest lucru să afecteze confortul celor care locuiesc aici.