Pompierii brașoveni au lucrat non-stop după vântul puternic. 16 intervenții, oameni în siguranță

Potrivit autorităților, cele mai multe intervenții au vizat copaci căzuți sau aflați în pericol de prăbușire, fiind înregistrate șapte astfel de cazuri. Acestea au avut loc pe DN73A între Zărnești și Poiana Mărului, pe DN73 la ieșirea din Fundata spre Rucăr, pe DN73A la ieșirea din Pârâu Rece spre Predeal, pe DN73A Zărnești – Poiana Mărului (două intervenții), pe drumul forestier Prăpăstiile Zărneștiului – Zărnești, precum și în municipiul Brașov, pe strada Paduccelului. În unele situații, circulația rutieră a fost parțial blocată.

Alte opt intervenții au fost necesare pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse, precum tablă, bitum, acoperișuri de terasă sau reclame stradale. Aceste incidente s-au produs în municipiul Brașov, pe străzile General Mociulschi, Tudor Vladimirescu, Memorandumului, Ștefan cel Mare și Sfânt, Padina, Hărmanului, Ecaterina Teodoroiu și Lanii.

De asemenea, pompierii au intervenit într-un incident de natură electrică, produs în orașul Râșnov, pe strada Ioan Slavici, unde a fost semnalat un scurtcircuit la cabluri electrice.

Pe durata misiunilor, au fost mobilizate autospeciale și echipaje ale ISU Brașov, în cooperare cu celelalte structuri abilitate, principalul obiectiv fiind înlăturarea pericolelor și protejarea populației. Din fericire, în urma acestor evenimente nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare, să nu parcheze sub copaci sau în apropierea clădirilor cu elemente instabile, să securizeze obiectele aflate pe balcoane sau terase și să nu atingă firele electrice căzute la pământ.

Totodată, populația este sfătuită să urmărească informările oficiale transmise prin canalele de comunicare ale instituțiilor competente.