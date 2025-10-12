Elicopterul SMURD, solicitat la Sibiu după un accident rutier

Un bărbat este rănit grav, inconștient, în urma unui accident produs duminică în Ruja, județul Sibiu. A fost solicitat un elicopter SMURD.

ISU Sibiu intervine de urgență pe DJ 106 în localitatea Ruja la un accident rutier în care este implicat un autoturism.

La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare. De asemenea, intervine și un echipaj SAJ.

O victima a rămas încarcerată. Aceasta a fost extrasă de salvatori. Este vorba despre un bărbat, inconștient, în stop cardio-respirator.

În aceste momente se efectuează manevre de resuscitare.

La fața locului se va deplasa și elicopterul SMURD Brașov.

Între localitățile Ruja și Agnita, traficul este blocat total din cauza accidentului rutier.