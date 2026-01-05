Accident rutier în Argeș. Opt persoane, între care cinci copii, transportate la spital

Accident rutier produs între două autoturisme în satul Retevoești, com. Pietroșani.

Detașamentul de pompieri de la Mioveni intervine cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim-ajutor calificat, alături de un echipaj SAJ.

Au fost suplimentate forțele de intervenție cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM) și încă un echipaj SMURD.

Opt persoane sunt implicate în eveniment

Din primele informații, în eveniment sunt implicate opt persoane, care sunt evaluate medical de către echipajele medicale prezente la fața locului.

Misiunea este în dinamică.

În urma evaluării, echipajele medicale, alături de ATPVM, au preluat și transportă la spital opt persoane (trei adulți și cinci minori).

Se intervine până la înlăturarea oricărui pericol.