ANM emite cod galben de ceață în județele Brașov și Sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis în noapte de vineri spre sâmbătă o atenționare cod galben pentru mai multe localități din județele Brașov și Sibiu de ceață care poate reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie va fi în vigoare până sâmbătă la ora 08:00.

În județul Brașov, sunt vizate localitățile Făgăraș, Victoria, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Șercaia, Hârseni, Viștea, Ucea, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș.

În județul Sibiu, atenționarea vizează zonele Mediaș, Avrig, Dumbrăveni, Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Slimnic, Loamneș, Porumbacu de Jos, Laslea, Dârlos, Arpașu de Jos, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Micăsasa, Nocrich, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Hoghilag, Valea Viilor, Șeica Mică, Alțina, Ațel, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni.