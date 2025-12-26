Viktor Trehubov, șeful comunicării Forțelor Comune ale Ucrainei, confirmă dezastrul de la Kupiansk: „Se predau. Au existat chiar cazuri când mercenari străini care luptă pentru ruși s-au predat”, informează foxnews.com. Aprovizionarea aeriană eșuează

Unitățile rusești supraviețuiesc doar prin reaprovizionare pe calea aerului. Metoda nu funcționează pe termen lung. „Aprovizionarea doar prin pod aerian nu le permite să reziste mult timp”, a declarat Trehubov.

Atacurile zilnice rusești pe axa Kupiansk nu schimbă nimic. Forța de muncă lipsește. Rezervele lipsesc. „Pur și simplu nu au capacități suplimentare pentru a restabili cumva situația”, spune oficialul ucrainean.

Propagandiștii ruși recunosc eșecul

Bloggerii militari ruși și corespondenții de război admit acum public: Kupiansk nu mai este sub controlul Moscovei.

„A apărut un val întreg de mesaje care spuneau că Kupiansk a dispărut. Chiar și propagandiștii ruși recunosc că orașul nu mai este sub controlul lor”, a declarat Trehubov.

Rusia nu a restabilit niciodată controlul complet după eliberarea din septembrie 2022. Excepție face doar scurta ocupație din faza inițială a invaziei.

Eforturile de fortificare, compromise

Unitățile rusești au încercat să se îngrope în districtele nordice. Planul a eșuat complet. Trupele nu pot recua, iar întăriri nu pot primi.

„Ei înșiși recunosc că apărarea orașului de către unitățile care au intrat și au încercat să-și asigure poziții în districtele nordice a eșuat”, a spus Trehubov.

Luptele continuă în afara orașului, peste râul Oskil. Forțele ucrainene mențin controlul asupra Kupiansk. Statul Major ucrainean raportează: cinci atacuri rusești respinse pe 24 decembrie în apropierea localităților Petropavlivka, Pishchane, Zahryzove și Kupiansk.

Contraofensiva ucraineană șochează Moscova

Recenta contraofensivă ucraineană a perturbat total planurile rusești. „A fost o surpriză pentru inamic. Pur și simplu nu au resursele necesare pentru a recâștiga controlul”, a declarat Trehubov.

Kupiansk rămâne un nod feroviar și rutier crucial din regiunea Harkov. Populația pre-război: aproximativ 27.000 de locuitori. Orașul a fost ocupat scurt la începutul invaziei din 2022, apoi eliberat de forțele ucrainene.

Moscova încearcă să ascundă istoria prin dezinformare.