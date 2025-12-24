Prima pagină » Știrile zilei » Cod galben de ceață. Vizibilitate redusă în mai multe județe din Transilvania

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri mai multe avertizări Cod galben de ceață pentru județele Covasna, Mureș, Harghita și Cluj.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
24 dec. 2025, Social

Conform avertizărilor emise de ANM, ceață densă va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, iar fenomenul ar putea favoriza apariția ghețușului. Conform ANM, avertizările vor fi în vigoare până miercuri la ora 09:00.  

Din județul Covasna, vor fi afectate localitățile Baraolt, Brăduț, Bățani, Vârghiș. 

În județul Mureș, avertizarea vizează localitățile Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Băgaciu, Cuci, Iclănzel, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Bichiș, Tăureni și Papiu Ilarian. 

În județul Harghita sunt afectate zonele joase, inclusiv Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Brădești, Merești, Săcel, Ocland, Dârjiu, Ulieș. 

În județul Cluj, avertizarea se aplică localităților Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireșu, Apahida, Poieni, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Căpușu Mare, Mociu, Călărași, Cămărașu, Căianu, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Sâncraiu, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș. 

