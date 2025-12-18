Prima pagină » Știrile zilei » Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi mai multe avertizări Cod galben de ceață pentru pentru ceață densă în numeroase județe din sudul, estul și sud-estul României.
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Radu Mocanu
18 dec. 2025, 07:40, Social

Pentru regiunea Moldovei a fost emisă o avertizare de ceață densă cu vizibilitate redusă la 200 de metri, în cazuri izolate la 50 de metri, , cu posibilitatea apariției ghețușului. Avertizara urmează să afecteze județele Botoșani, Bacău, Vaslui și Galați. Avertizarea afectează numeroase localități din județele menționate, printre care și orașele Bacău, Onești și Buhuși din Bacău, Dorohoi, Darabani și  Săveni din Botoșani, Vaslui, Huși și Negrești din Vaslui și întreg județul Galați.

O avertizare asemănătoare va viza și localitățile județelor din sudul României,  Ialomiţa, Argeş, Călăraşi și Teleorman. Localitățile afectate sunt Fetești, Bordușani, Stelnica din Ialomița, Buzoești, Ungheni, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Mozăceni, Popești, Izvoru, Râca, din Argeș, Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni, din Călărași, iar din Alexandria, principalele localități afectate vor fi  Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle.

Codul galben de ceața va afecta și zona Olteniei, județele Gorj, Olt, Dolj, Mehedinţi, fiind aflate sub incidența avertizării. Multe localități vor fi afectate, printre care Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești Jiu, din Gorj,  Slatina, Balș, Scornicești și  Piatra-Olt din Olt, Craiova, Calafat, Băilești și  Filiaș din Dolj și Strehaia, Corcova și Cujmir din Mehedinți. 

În plus, avertizare o să afecteze și zona Dobrogei, fiind vizate județele Constanța și Tulcea în întregime. 

Potrivită avertizărilor emise de ANM, avertizările sunt valabile până la ora 10:00, doar avertizarea care vizează Dobrogea fiind în vigoare până la ora 11:00.  

 

