România, între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean. ANM anunță unde va ninge de Crăciun

Meteorologii explică faptul că, până în Ajunul Crăciunului, Europa va fi afectată de o circulație de blocaj, generată de formarea unui anticiclon scandinav puternic, cu valori ridicate ale presiunii atmosferice, și de intensificarea activității ciclonice în bazinul Mării Mediterane.

România se va afla la limita de contact dintre anticiclonul azoric, care va transporta aer rece polar dinspre est și nord-est, și ciclonul mediteranean, care va aduce aer cald și umed, favorabil apariției precipitațiilor pe arii extinse.

Unde va ninge de Crăciun

Potrivit ANM, în intervalul 24 decembrie, ora 08:00 – 25 decembrie, ora 08:00, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în Moldova și în zonele montane, unde se va depune strat de zăpadă. Cele mai mari cantități sunt estimate în Carpații Meridionali și de Curbură, unde pot cădea 15–20 l/mp.

În restul țării, va ploua la început, însă spre seara de Ajun și în noaptea de Crăciun, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, local în Transilvania, Muntenia, Oltenia și în Dobrogea continentală.

Prima zi de Crăciun: ninsoarea se restrânge

Pentru 25 decembrie, modelele meteorologice indică o extindere a zonei de presiune ridicată, care va duce la restrângerea precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare, către zona de munte și sud-vestul țării.

Vremea va continua să se amelioreze în a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, când cerul va deveni mai mult senin, iar precipitațiile vor lipsi.

Temperaturi în scădere și vânt puternic

Regimul termic va fi diferit de la o regiune la alta. În est și sud, temperaturile vor fi mai scăzute decât mediile climatologice, cu valori negative chiar și pe timpul zilei, în timp ce în vest și centru, ferite de aerul rece de către Carpați, temperaturile vor fi apropiate sau ușor peste normal.

Un alt fenomen important va fi intensificarea vântului, în special în 24 și 25 decembrie, cu rafale de 45–50 km/h în sud și sud-est, unde sunt posibile ninsori viscolite, mai ales în sudul Moldovei și local în Muntenia și Oltenia.

Vremea de Crăciun în București

În Capitală, miercuri, 24 decembrie, vremea va fi închisă, cu ploi temporare. În noaptea de 24 spre 25 decembrie, ploile se vor transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 50 km/h.

În prima zi de Crăciun, 25 decembrie, vremea va fi rece, cu cer noros și posibil ninsori slabe în primele ore. Temperatura maximă va fi de aproximativ -1 grad, iar minima va coborî până la -6…-4 grade.

De altfel, ultimii fulgi de zăpadă în perioada de Crăciun, au fost consemnați în Capitală în 26 decembrie 2016, când trecător în unele cartiere a fulguit, iar ultimul strat de zăpadă de 2 cm datează din 24 decembrie 2018, anterior unui episod de ninsoare cu câteva zile înainte de Crăciun.