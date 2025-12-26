Prima pagină » Social » Evacuare într-un bloc din Iași. Clădirea este plină de fum, pompierii caută eventuale victime

Locuitorii unui bloc din județul Iași au fost evacuați pe parcursul nopții din cauza fumului gros din clădire. Numeroși pompieri se află la fața locului și caută eventuale victime.
Sursa foto: ISU Galați
Petru Mazilu
26 dec. 2025, 07:18, Social

Evacuarea a avut loc într-un bloc din localitatea Tomești, județul Iași. Casa scării este plină de fum care provine dintr-un apartament.

Pompierii încearcă să afle ce a provocat fumul gros. În paralel, sunt căutate eventuale victime. Cel puțin șapte locatari au fost evacuați de pompieri.

În misiune au fost trimiși 12 pompieri cu două autospeciale de intervenție și autoscara. De asemenea, lângă bloc se află o ambulanță.

La final, pompierii vor aerisi interiorul blocului și vor stabili cauza incidentului.

