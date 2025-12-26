Evacuare într-un bloc din Iași. Clădirea este plină de fum, pompierii caută eventuale victime

Evacuarea a avut loc într-un bloc din localitatea Tomești, județul Iași. Casa scării este plină de fum care provine dintr-un apartament.

Pompierii încearcă să afle ce a provocat fumul gros. În paralel, sunt căutate eventuale victime. Cel puțin șapte locatari au fost evacuați de pompieri.

În misiune au fost trimiși 12 pompieri cu două autospeciale de intervenție și autoscara. De asemenea, lângă bloc se află o ambulanță.

La final, pompierii vor aerisi interiorul blocului și vor stabili cauza incidentului.