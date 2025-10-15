Trilaterală România – Bulgaria – Turcia la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre Marea Neagră

Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut miercuri, în cadrul Reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, o întrevedere cu omologii din Bulgaria, Atanas Zaprianov, și Turcia, Yașar Güler.

Potrivit MApN, discuțiile au vizat consolidarea securității în regiunea Mării Negre și dezvoltarea proiectelor comune ale celor trei aliați riverani, printre care se numără Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), Coridorul de mobilitate militară România–Bulgaria–Turcia și Comandamentul Regional de Componentă pentru Operații Speciale (HQ R-SOCC).

Ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu a subliniat rolul strategic al MCM Black Sea pentru siguranța navigației și a reiterat importanța implicării constante a aliaților în această inițiativă comună. România deține în prezent, pentru o perioadă de șase luni, comanda Grupului MCM Black Sea, în cadrul căruia sunt prevăzute două activări operaționale până la finalul anului, mai transmite MApN.

Ministrul român a amintit că în cadrul exercițiului POSEIDON 25, desfășurat recent în România, scafandrii specializați în distrugerea minelor au testat viteza de reacție și coordonarea cu partenerii bulgari și turci, confirmând nivelul ridicat de interoperabilitate în cadrul grupului trilateral, precizează MApN.