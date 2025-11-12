Operațiune spectaculoasă pe Marea Neagră: Un sturion și un delfin salvați din plasele braconierilor

O misiune impresionantă de salvare a avut loc pe 10 noiembrie 2025, când forțele de ordine din cadrul Grupului de Nave Sulina și ale Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au coordonat o operațiune de anvergură împotriva pescuitului ilicit. În timpul patrulării pe Marea Neagră, polițiștii de frontieră au identificat mai multe plase de pescuit lăsate în derivă, care se întindeau pe o distanță cumulată de aproximativ 440 de metri.

Captive în ochiurile plaselor, autoritățile au descoperit un exemplar de sturion și un pui de delfin, ambele specii fiind ocrotite prin legislația în vigoare. Spre norocul lor, cele două viețuitoare marine erau încă în viață și au fost redate imediat mediului lor natural, respectându-se protocoalele pentru protejarea faunei acvatice.

Plasele ilegale de pescuit, considerate corpuri delicte, au fost confiscate și depozitate în condiții de siguranță la sediul instituției. Simultan, s-a demarat o investigație penală pentru braconaj piscicol, în scopul depistării persoanelor care au instalat plasele în mod ilegal.

Oficialii Gărzii de Coastă au subliniat că astfel de intervenții vor continua pe parcursul sezonului rece, perioadă în care activitățile de pescuit ilegal se înmulțesc în zonele costiere. În ultimii ani, eforturile constante ale autorităților au dus la recuperarea a sute de kilometri de plase interzise, o acțiune vitală pentru protecția ecosistemului marin al Mării Negre, aflat sub o presiune constantă din cauza braconajului.