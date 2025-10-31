Poluarea din Marea Neagră: 226 de pete de petrol și combustibili detectate în ultimii 4 ani

Între 29 aprilie 2022 și 11 septembrie 2025, au fost identificate 226 de pete de poluanți pe suprafața mării, cu o arie totală de 1308 km², echivalentul a aproximativ 5,5 ori suprafața Municipiului București. Dintre acestea, 55 de pete, însumând 162 km², au apărut în arii protejate, iar 11 pete, cu o arie totală de 112,8 km², pot fi atribuite infrastructurii offshore de petrol și gaze.

Imaginea de ansamblu este alarmantă: urmele aproape drepte expun deversări provenite de la nave aflate în mișcare, de-a lungul coridoarelor principale de navigație spre și dinspre strâmtoarea Bosfor, în timp ce petele ondulate, care urmăresc vântul și curenții, apar în proximitatea infrastructurii petroliere și de gaze. Organizația constată, de asemenea, o concentrare îngrijorătoare a deversărilor în arii protejate precum Delta Dunării și „Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov”.

„Petele de petrol sunt adesea subestimate și nu primesc foarte multă atenție. Cu toate acestea, deversarea apei uzate și contaminate cu combustibil de navă și lubrifianți, este încă o practică standard, din nefericire. Se întâmplă în mod regulat și urmează rutele principale ale navelor din regiune către și dinspre strâmtoarea Bosfor. O noutate este detectarea unor scurgeri a căror potențială sursă este infrastructura petrolieră și de gaze. Astfel de cazuri de poluare sunt rar raportate în statisticile oficiale”, a declarat Alin Tănase, coordonator de campanie la Greenpeace România.

Pericolele arătate de Greenpeace România

Greenpeace România atrage atenția că aceste deversări reduc calitatea apei, perturbă lanțul trofic și pun în pericol fauna marină, cu efecte care pot fi atât locale, cât și cumulative. Această hartă va fi folosită pentru a expune autorităților cât mai precis situația generală din Marea Neagră și pentru a cere implementarea soluțiilor concrete de protecție a mediului marin.

„Folosind platforma Cerulean dezvoltată de noi, SkyTruth a colaborat cu Greenpeace România pentru a verifica peste 200 de pete de petrol din apele românești, provenite din traficul industrial și de la infrastructura offshore de petrol și gaze. După ce modelul de inteligență artificială al Cerulean a detectat potențialele pete, experții noștri au analizat manual fiecare imagine din satelit pentru a confirma cu ajutorul unor indicatori specifici prezența petrolului pe suprafața mării. Apoi, am evaluat cele mai probabile surse pe baza traseelor navelor și a locațiilor cunoscute ale infrastructurii. Utilizarea imaginilor satelitare pentru a extinde transparența publică este esențială pentru aducerea responsabilității în sectorul petrolului și gazelor. Este important de menționat că această analiză subestimează magnitudinea problemei poluării, din cauza lacunelor în acoperirea oferită de imaginile din satelit.” a declarat John Amos, CEO și fondator al SkyTruth.

Deși monitorizarea satelitară oferă un nivel fără precedent de transparență, rezultatele reprezintă o estimare conservatoare a fenomenului, din cauza limitărilor inerente ale imaginilor (condiții meteo, intervale de trecere a sateliților). Organizația solicită investigații proactive ale cazurilor din ariile protejate și ale petelor corelate cu infrastructura de petrol și gaze, inclusiv audituri tehnice independente ale platformelor existente.