Miniștrii apărării din NATO au discutat la Bruxelles despre consolidarea Flancului Estic

Miniștrii apărării din statele membre ale NATO s-au reunit miercuri la Cartierul General al Alianței din Bruxelles pentru a analiza măsurile de consolidare a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, precum și modalitățile de sprijin pentru Ucraina. România a fost reprezentată de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, conform MApN.

Reuniunea a cuprins două sesiuni de lucru: una dedicată temelor de apărare și descurajare, urmată de un prânz informal în formatul Consiliului NATO-Ucraina, la care au participat și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, precum și ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal.

Miniștrii analizează situația de securitate de pe Flancul Estic

În cadrul Consiliului Nord-Atlantic, miniștrii au analizat implementarea angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga, situația de securitate de pe Flancul Estic, inclusiv incursiunile recente ale Federației Ruse în spațiul aerian al României, Poloniei și Estoniei, precum și operația Eastern Sentry, lansată pentru întărirea apărării colective în regiune.

De asemenea, au fost discutate progresele în domeniul apărării aeriene și antirachetă, creșterea capacităților industriale de apărare, precum și angajamentul aliat de alocare a 5% din PIB pentru apărare până în 2035, stabilit la Haga.

Ministrul român al apărării a subliniat rolul activ al României în asigurarea securității la Marea Neagră și angajamentul ferm pentru consolidarea Flancului Estic.

„România este deplin angajată în demersurile aliate de asigurare a securității și stabilității Flancului Estic. Susținem dezvoltarea unor inițiative NATO pentru un răspuns colectiv la amenințările generate de dronele care au violat spațiul aerian al statelor aliate”, a declarat ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu.

Sprijin sporit pentru Ucraina

Cea de-a doua parte a reuniunii, desfășurată în formatul Consiliului NATO-Ucraina, a fost dedicată sprijinului pentru Kiev și eforturilor diplomatice pentru o pace durabilă. Miniștrii au analizat modalitățile de accelerare a asistenței pentru Ucraina prin Pachetul Cuprinzător de Asistență (CAP) și prin misiunea NATO de asistență și securitate (NSATU).

Totodată, la Bruxelles a avut loc și reuniunea Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), găzduită de ministrul britanic al apărării, John Healey, și de omologul german, Boris Pistorius, a precizat MApN.