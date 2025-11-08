140 de mine marine, descoperite și neutralizate în Marea Neagră de la începutul războiului

140 de mine marine au fost descoperite și neutralizate în Marea Neagră de la începutul războiului din Ucraina, susține Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării.

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a participat vineri la prezentarea, în Portul Militar Constanța, a vânătorului de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, achiziționat de Guvern.

El a scris sâmbătă pe Facebook despre căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău și echipajul navei „Căpitan Constantin Dumitrescu”.

Operațiuni de deminare în Marea Neagră

„Am cunoscut-o pe doamna comandor care a condus echipajul vânătorului de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu” într-o misiune de 41 de zile și peste 4.000 de mile marine, din Marea Nordului până la Constanța.

Este comandantul navei, o profesionistă desăvârșită, cu o echipă remarcabilă în spate.

Cu această navă și cu echipajul condus de doamna căpitan-comandor, România va participa în operațiunile de deminare în Marea Neagră – o misiune vitală pentru libertatea de navigație și siguranța rutelor comerciale”, adaugă Ionuț Moșteanu.

El spune că, de la începutul războiului din Ucraina declanșat de Rusia, au fost descoperite și neutralizate peste 140 de mine marine, iar peste 11.000 de nave comerciale au navigat în siguranță pe culoarele marcate de forțele aliate.