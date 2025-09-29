Adrian Sârbu propune mutarea capitalei din București. Orașul propus pentru noua capitală

El argumentează că Bucureștiul este supraîncărcat de administrația centrală și de birocrație, iar o nouă capitală ar putea stimula descentralizarea și dezvoltarea regională.

Conform datelor prezentate de Adrian Sârbu în emisiunea Știu pe ce lume trăiesc: În administrația centrală există 2.573 de instituții publice, cu peste 836.000 de bugetari.

Bucureștiul, potrivit lui Sârbu, este „încărcat” de această administrație centrală, care consumă resurse pe care le percepe ca fiind folosite „în interesul nomenclaturii de partid”.

Mutarea capitalei ar elibera spațiu decizional și funcțional pentru București, care astfel ar putea evolua mai mult ca un centru academic, cultural și de tehnologie, potrivit acestuia.

„Regiunea Bucureşti-Braşov poate deveni un megalopolis al României, cea mai puternică zonă de generare a PIB-ului prin business. Dacă ar fi mutată capitala în regiunea Braşovului, întreaga regiune din nordul Bucureştiului s-ar dezvolta automat uriaş. Pe de altă parte, capitala este un centru administrativ, de comandă, care scapă de bugetarii căraţi în spate de oamenii care muncesc în economia reală şi care generează valoare”, spune Adrian Sârbu.

Unde ar trebui mutată noua Capitală

Cea mai atractivă zonă propusă pentru noua capitală este regiunea județului Brașov. Sârbu o consideră protejată de munți, conectată geografic la regiunile economice ale țării și strategic avantajoasă atât pe timp de pace, cât și de război.

El propune totodată o reorganizare teritorială: reducerea numărului unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) la 120 și limitarea numărului de primari și consilieri județeni. Scopul ar fi economisirea cheltuielilor locale inutile și stimularea dezvoltării regionale.

Într-un sondaj realizat de ZF și Aleph News cu privier la această idee, 48% dintre respondenți (din peste 20.000 participanți la sondajul „ȘTIU PE CE LUME TRĂIESC”) au declarat că sunt de acord cu mutarea capitalei.

Alte țări ce și-au mutat capitala

Mai multe țări au ales în ultimele decenii să își mute capitala, din motive strategice, economice sau de dezvoltare urbană.

Un exemplu este Brazilia, care în 1960 a inaugurat orașul Brasília pentru a stimula dezvoltarea interiorului țării și a reduce concentrarea excesivă în Rio de Janeiro.

Nigeria a mutat capitala de la Lagos la Abuja în 1991, pentru a avea o poziție mai centrală și mai echilibrată din punct de vedere etnic și religios.

Kazahstan a transferat capitala de la Almatî la Astana (actualul Astana/Nur-Sultan) în 1997, pentru a consolida controlul asupra regiunilor nordice și a stimula modernizarea.

Mai recent, Egiptul construiește o nouă capitală administrativă la est de Cairo, pentru a reduce aglomerația uriașă a metropolei. Toate aceste exemple arată că mutarea unei capitale este un proces extrem de costisitor și complex, dar poate deveni un catalizator al dezvoltării regionale și al reformei administrative.