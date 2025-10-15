Nicușor Dan a discutat cu António Costa despre sprijinul pentru Ucraina și competitivitatea UE

Potrivit unui mesaj transmis de șeful statului pe platforma X, discuțiile au vizat teme majore de pe agenda europeană, între care apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei și creșterea competitivității Uniunii Europene prin simplificarea birocrației și tranzițiile verde și digitală.

Nicușor Dan a subliniat necesitatea unor politici climatice echilibrate, care să nu afecteze creșterea economică și competitivitatea europeană, și a salutat inițiativa viitorului Plan european pentru locuințe accesibile.

„Tocmai am avut o convorbire productivă cu președintele António Costa înaintea summit-ului EUCO de săptămâna viitoare”, a transmis președintele României, miercuri seara.