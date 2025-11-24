UE spune că va continua sprijinul pentru Ucraina în timp ce discuțiile de pace avansează

Uniunea Europeană a anunțat că va continua ajutorul pentru Ucraina, iar liderii europeni spun că discuțiile de pace par să se miște într-o direcție mai bună.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a spus luni că Uniunea nu va reduce sprijinul pentru Kiev și a vorbit despre „noul impuls” din negocierile care urmăresc oprirea războiului.

„Uniunea Europeană se angajează să continue să îi ofere președintelui Zelenski tot sprijinul de care are nevoie, sprijin diplomatic, sprijin militar, sprijin economic”, a declarat Costa în fața jurnaliștilor din Luanda, după întâlnirea oficialilor europeni despre Ucraina.

În timpul declarațiilor de după eveniment, Costa a spus că partea financiară este esențială.

„Acest lucru se referă în special la sprijinul financiar acordat Ucrainei”, a adăugat el.

Statele membre ale Uniunii Europene au decis luna trecută să acopere nevoile de bani ale Ucrainei pentru următorii doi ani.

El a confirmat că Uniunea își va respecta promisiunile: „Ne-am angajat să livrăm.. și vom livra la Consiliul European din decembrie”, a spus el.

Comisia Europeană a propus ca activele rusești înghețate în Uniunea Europeană să fie folosite pentru un „împrumut de reparații” pentru Ucraina, însă liderii europeni nu au ajuns la un acord.

Belgia, care are cea mai mare parte a acestor active prin Euroclear, cere garanții juridice și împarte responsabilitatea între toate statele Uniunii.

Despre șansele de pace, președintele Consiliului European a spus că „există un nou impuls în negocierile de pace. Reuniunea de ieri de la Geneva dintre Statele Unite, Ucraina, instituțiile Uniunii Europene și reprezentanții europeni a marcat un progres semnificativ”.

Chiar și așa, el spune că încă mai este mult de negociat pentru a ajunge la un acord. El a spus că „rămân probleme de rezolvat”, dar „direcția este pozitivă”.