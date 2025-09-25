Turism sustenabil: Peste 2.000 de hoteluri din Turcia au obținut certificarea GSTC. Un nou record mondial

În 2022, Turcia a semnat un acord de cooperare cu Consiliul Global pentru Turism Sustenabil (GSTC) pentru a implementa un cadru sustenabil pentru turismul național.

Această inițiativă a transformat Turcia în prima țară care a dezvoltat un program național de sustenabilitate în parteneriat cu GSTC, la nivel guvernamental, inspirând și alte țări să urmeze exemplul.

În doar trei ani, peste 2.000 de unități de cazare au fost certificate, marcând un progres remarcabil în turismul mondial.

Turcia nu doar că a implementat o transformare profundă a sectorului turistic, ci a devenit și un model de referință la nivel global datorită performanței sale. Peste 80% dintre toate unitățile de cazare certificate GSTC la nivel global se află în Turcia.

Angajament național față de standardele globale

În cadrul Etapei a Treia a Programului Național pentru Turism Sustenabil al Turciei, obținerea certificării GSTC a devenit un simbol de prestigiu pentru unitățile de cazare care urmăresc să ofere o experiență de cea mai înaltă calitate și confort turiștilor. La finalul anului 2024, 1.466 de unități obținuseră certificarea GSTC, iar până la 1 septembrie 2025, numărul acestora a ajuns la 2.005 – o creștere spectaculoasă de 37% în doar nouă luni. Această performanță consolidează viziunea Turciei de lider global în turismul sustenabil.

Rata de certificare pentru Etapa a Treia a depășit 50% în funcție de capacitatea de camere și paturi în provinciile Antalya, Kırşehir și Kilis. Urmează îndeaproape Istanbul, Konya, Şırnak, Gaziantep, Kayseri și Aydın, fiecare cu peste 30% din capacitatea de cazare certificată conform standardelor GSTC. Aceste cifre arată că nu doar marile destinații turistice, ci și cele emergente își asumă ferm principiile sustenabilității.

Un model de urmat la nivel global

Ministrul Culturii și Turismului din Republica Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a subliniat progresul realizat: „Depășirea pragului de 2.000 de hoteluri certificate GSTC confirmă poziția noastră de lider în turismul sustenabil. Viziunea noastră merge dincolo de atingerea conformității totale cu standardele globale până în 2030, ne propunem să fim un lider activ în modelarea viitorului turismului sustenabil. Industria noastră turistică devine tot mai conștientă și responsabilă în fiecare zi.

Numărul tot mai mare de unități care obțin certificarea GSTC, alături de cele peste 19.000 de unități deja verificate și certificate, reflectă clar angajamentul nostru pentru această transformare. Sustenabilitatea a devenit un principiu fundamental și o responsabilitate colectivă care conturează viitorul turismului.

În acest sens, extindem eforturile de certificare și în sectorul gastronomic.

Prin noul program destinat industriei alimentare și a băuturilor, Turcia va stabili din nou un precedent global, așa cum a făcut-o în domeniul ospitalității.”

La rândul său, directorul executiv al Consiliului Global pentru Turism Sustenabil (GSTC), Randy Durband, a transmis: „Felicităm Turcia pentru depășirea pragului de 2.000 de hoteluri certificate GSTC, este o realizare remarcabilă care dă dovadă de un leadership puternic în turismul sustenabil. Programul Național pentru Turism Sustenabil al Turciei oferă un exemplu global despre cum guvernele și sectorul privat pot colabora eficient într-un program riguros, aplicabil tuturor tipurilor și dimensiunilor de unități de cazare. Sperăm ca acest model să inspire și alte destinații din lume.”

Parteneriat strategic cu GSTC

Procesul de verificare și certificare al unităților de cazare este parte integrantă a Programului Național pentru Turism Sustenabil al Turciei, dezvoltat în parteneriat cu GSTC. Conceput pentru a asigura o dezvoltare durabilă a turismului și pentru a alinia toți actorii din industrie în jurul unei viziuni comune, programul supune unitățile de cazare unor audituri riguroase pe baza standardelor GSTC.

Programul devine treptat obligatoriu și aliniat complet cu standardele internaționale, având ca obiectiv ca toate unitățile să finalizeze cele trei etape și să obțină certificatul de turism sustenabil până în 2030.

Prin această inițiativă strategică, Turcia a transformat sustenabilitatea dintr-o practică opțională într-un cadru legal obligatoriu, devenind astfel un exemplu global. Este una dintre puținele țări care a adoptat o abordare „obligatorie” în ceea ce privește turismul sustenabil, prin cerința legală de certificare a unităților de cazare.

Un exemplu promovat pe scena internațională

Totodată, Turcia desfășoară acțiuni ample de promovare a acestui program în parteneriat cu GSTC, pentru a inspira și alte țări în procesul de transformare sustenabilă a turismului.

Spre exemplu, în 2023, Antalya, una dintre cele mai apreciate destinații de pe Riviera Turcească, a găzduit conferința globală GSTC, reuniunea anuală de referință a organizației, adunând actori internaționali din turismul sustenabil.

În plus, Turcia a promovat activ programul în cadrul conferințelor și evenimentelor online și fizice, desfășurate în diverse țări precum Suedia, Singapore, Thailanda, Coreea de Sud, SUA, Marea Britanie, Țările de Jos, Azerbaidjan și altele.