Trei tineri, „vizitați” de polițiști după ce au postat pe rețele imagini în care manipulau o armă

Trei tineri din Maramureș au fost „vizitați” de polițiști după ce au postat pe rețelele de socializare imagini în care manipulau o armă într-o mașină.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit că arma era de tip airsoft.

Ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care trei tineri ce s-ar fi aflat într-un autoturism și ar fi deținut și manipulat o armă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș precizează că, luni, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Percheziții la locuințele celor trei

Poliţiştii i-au identificat pe tinerii din imagini și miercuri au făcut trei percheziții la locuințele celor trei tineri, bănuiți de comiterea activității infracționale, în localitatea Petrova.

La percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat bunuri de natură a proba activitatea infracțională, iar, ca urmare a activităţilor desfăşurate, au depistat obiectului cauzei, respectiv un pistol de tip airsoft.

Activitatea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Maramureș.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

„Avertizăm cetățenii să manifeste atenție sporită în realizarea de conținut pe rețelele de socializare, întrucât postările pot atrage consecințe juridice”, transmite Poliția.