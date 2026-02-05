Prima pagină » Știri externe » Trei surori adolescente din India s-au sinucis după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile

Autoritățile indiene au deschis o anchetă privind sinuciderile a trei surori dependente de cultura coreeană, după ce părinții acestora le-au confiscat telefoanele mobile, au relatat joi poliția și presa locală.
Sursa foto: Shutterstock
Laurențiu Marinov
05 feb. 2026, 13:11, Știri externe

Decesele, care au avut loc în Ghaziabad, o suburbie a orașului  New Delhi, au reaprins îngrijorările cu privire la consecințele dependenței puternice de jocurile online și la popularitatea tot mai mare a culturii pop coreene în rândul adolescenților indieni, potrivit Le Figaro.

Nu mai mergeau la școală, stăteau pe telefoane

Cele trei surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani, au sărit de la balconul apartamentului lor de la etajul nouă miercuri dimineață, a anunțat poliția într-un comunicat. Presa locală a relatat că acestea nu mai mergeau la școală de câțiva ani și își petreceau cea mai mare parte a timpului pe telefoane.

Tatăl lor le confiscase recent telefoanele și le interzisese să se uite la drame coreene sau să se joace jocuri online, a relatat The Indian Express . „Erau sub influența dramelor coreene. Abandonaseră școala și își petreceau tot timpul uitându-se la drame coreene pe telefoanele mobile ”, a declarat ofițerul de poliție Alok Priyadarshi pentru cotidianul indian.

Răspândirea culturii sud-coreene a început în 2012, odată cu succesul global al piesei „Gangnam Style” a cântărețului Psy. Bucătăria și produsele de înfrumusețare sud-coreene sunt acum foarte populare în marile orașe indiene.

„Cele trei fiice ale mele erau profund dependente de tot ce era coreean, de la filme la seriale TV”, a declarat tatăl lor, Chetan Kumar, pentru  Press Trust of India . „Spuneau adesea că vor să meargă în Coreea”, a adăugat el.

Efectele nocive ale rețelelor de socializare și ale jocurilor online fac obiectul unui consens științific. Două state indiene au anunțat recent că iau în considerare interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare. Această măsură a intrat în vigoare în  Australia la sfârșitul lunii decembrie, o premieră mondială, impunând platformelor să se asigure că utilizatorii au cel puțin 16 ani.

