Pakistanul a acceptat un armistițiu de 48 de ore cu Afganistanul

Pakistanul a transmis, miercuri, că a acceptat un armistițiu de 48 de ore cu Afganistanul, după zile de violențe care au provocat moartea a zeci de persoane de ambele părți ale frontierei.

Ministerul de Externe al Pakistanului a declarat că armistițiul a fost solicitat de Afganistan.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a declarat că partea pakistaneză a „insistat” cu armistițiul.

Instrucțiuni să respecte încetarea focului

Postarea sa pe rețeaua de socializare X nu menționa un interval de 48 de ore.

Toate forțele afgane au primit instrucțiuni să respecte încetarea focului „atâta timp cât nimeni nu o încalcă”, a adăugat Mujahid.

Pakistanul acuză Afganistanul că adăpostește grupuri armate, acuzație respinsă de conducătorii talibani ai țării.

Pakistanul se confruntă cu atacuri militante care au crescut în intensitate din 2021, când talibanii au preluat puterea în Afganistan.

Riscul este destabilizarea regiunii

Escaladarea tensiunilor riscă să destabilizeze o regiune în care grupuri, printre care Statul Islamic și Al-Qaida, încearcă să se stabilească și să reapară.

Miercuri dimineață, înainte de anunțarea încetării focului, Pakistanul a declarat că trupele sale au ucis zeci de membri ai forțelor de securitate afgane și militanți în luptele din timpul nopții.

Ciocnirile s-au oprit pentru scurt timp duminică, în urma apelurilor lansate de marile puteri regionale, printre care Arabia Saudită și Qatar, potrivit AP.

Principalele puncte de trecere a frontierei rămân închise

Forțele pakistaneze au declarat că au respins atacurile „neprovocate”, dar au negat că ar fi vizat civilii, după ce guvernul taliban a declarat că peste o duzină de persoane au fost ucise și peste 100 rănite când Pakistanul a vizat obiective într-o zonă de frontieră din provincia Kandahar, din sudul Afganistanului.

Regiunile de frontieră ale Pakistanului sunt afectate de violențe din 1979, când țara a devenit un stat de primă linie în războiul susținut de SUA împotriva Uniunii Sovietice.

Miercuri, principalele puncte de trecere a frontierei rămân închise.