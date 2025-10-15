Prima pagină » Știri externe » Pakistan ajunge la un acord cu FMI pentru deblocarea 1,2 miliarde de dolari din pachetul de salvare

Guvernul pakistanez și Fondul Monetar Internațional au convenit asupra eliberării unei noi tranșe de 1,2 miliarde de dolari din programul de asistență financiară de 7 miliarde aprobat anul trecut, menit să stabilizeze economia țării.
Sursa foto: X
Rareș Mustață
15 oct. 2025, 11:50, Economic

Pakistan și Fondul Monetar Internațional (FMI) au ajuns la un acord preliminar privind deblocarea unei tranșe de 1,2 miliarde de dolari din pachetul de salvare financiară aprobat în iulie 2024, scrie AP.

Acordul, obținut după mai multe zile de discuții la Islamabad, a fost confirmat de FMI într-o declarație transmisă în cursul nopții.

Potrivit instituției financiare, programul economic al Pakistanului contribuie la consolidarea stabilității macroeconomice și la recâștigarea încrederii piețelor.

Acordul survine la doar câteva săptămâni după ce autoritățile pakistaneze au cerut FMI concesii suplimentare, invocând inundațiile devastatoare care au ucis peste 1.000 de oameni și au afectat circa 7 milioane de persoane.

FMI a subliniat vulnerabilitatea Pakistanului în fața dezastrelor naturale și a riscurilor climatice, pledând pentru continuarea investițiilor în reziliența climatică și exprimându-și solidaritatea cu victimele inundațiilor.