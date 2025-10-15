Pakistan ajunge la un acord cu FMI pentru deblocarea 1,2 miliarde de dolari din pachetul de salvare

Guvernul pakistanez și Fondul Monetar Internațional au convenit asupra eliberării unei noi tranșe de 1,2 miliarde de dolari din programul de asistență financiară de 7 miliarde aprobat anul trecut, menit să stabilizeze economia țării.