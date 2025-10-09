Nicuşor Dan salută acordul de încetare a focului şi eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza

„Salut cu căldură acordul privind încetarea focului şi întoarcerea în siguranţă a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile şi leadershipul valoros al preşedintelui Donald Trump, precum şi al Egiptului, Qatarului, Turciei şi al tuturor partenerilor implicaţi în asigurarea acestui important progres în negocieri”, scrie Nicuşor Dan, joi, pe X.

I warmly welcome the agreement for a ceasefire and the safe return of all Israeli hostages from Gaza. I commend the efforts and valuable leadership of President @realDonaldTrump, as well as of Egypt, Qatar, and Türkiye and all the partners involved in securing this important… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 9, 2025

Dan mai spune că acest lucru aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune.

„România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, mai transmite Dan.

Donald Trump a declarat că Israelul şi Hamas au semnat prima fază a „planului nostru de pace”. Hamas a anunţat într-un comunicat încheierea unui acord „care prevede încetarea războiului din Gaza, retragerea ocupaţiei din aceasta, intrarea de ajutoare şi un schimb de prizonieri”.