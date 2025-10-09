Armistițiu istoric în Gaza? Liderii palestinieni salută inițiativa lui Trump

Vicepreşedintele şi vicepreşedintele Comitetului Executiv al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Hussein al-Sheikh, a salutat joi declaraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, privind instituirea unui armistiţiu în Fâşia Gaza.

Potrivit acestuia, înţelegerea include începutul retragerii trupelor israeliene, eliberarea ostaticilor şi prizonierilor şi permiterea accesului ajutorului umanitar în enclavă.

Al-Sheikh şi-a exprimat speranţa că acest pas va reprezenta începutul unui proces mai amplu de stabilitate şi pace în regiune, în cadrul unei iniţiative politice care să ducă la implementarea soluţiei celor două state.

Declaraţia a fost transmisă prin agenţia oficială de presă palestiniană WAFA, care a precizat că liderul palestinian consideră armistiţiul un moment esenţial pentru relansarea negocierilor de pace şi reducerea tensiunilor din regiune.