Detalii din noua variantă a planului de pace SUA-Ucraina. Zelenski afirmă că retragerea Ucrainei din est este posibilă în cadrul ultimului plan de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit detalii despre un plan de pace actualizat care oferă Rusiei posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din est.
24 dec. 2025, 12:06, Știri externe

Oferind detalii despre planul în 20 de puncte convenit de ultimele negociatori dintre americani și ucraineni în Florida la sfârșitul săptămânii trecute, Zelenski a afirmat că rușii vor da un răspuns după ce americanii vor discuta cu ei.

Descriind planul ca „cadrul principal pentru încheierea războiului”, Zelenski a spus că acesta propune garanții de securitate din partea SUA, NATO și a europenilor pentru o reacție militară coordonată în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

În ceea ce privește problema cheie a regiunii Donbas din estul Ucrainei, Zelenski a spus că o „zonă economică liberă” ar fi o opțiune posibilă, scrie BBC.

Disputele teritoriale din Donețk

Anunțul lui Zelenski vine ca o avansare a soluționării disputelor teritoriale din Donețk, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace. Acest pas semnalează, astfel, disponibilitatea sa de a face compromisuri după săptămâni de negocieri mediate de SUA, scrie The New York Times (NYT).

Propunerea lui Zelenski face parte dintr-un plan de pace revizuit în 20 de puncte, elaborat de Ucraina și Statele Unite în ultima perioadă. Documentul include mai multe propuneri legate de aranjamente teritoriale, garanții de securitate pentru Ucraina, dar și reconstrucția țării după încheierea conflictului. Planul a fost transmis Moscovei prin intermediul Washingtonului.

Două puncte sensibile în negocierile Ucraina-SUA

Potrivit NYT, liderul ucrainean a subliniat, marți, că mai multe puncte ale planului „reflectă în mare măsură poziția comună a Ucrainei și a Statelor Unite”. Totuși, Kievul și Washingtonul nu au ajuns la un acord cu privire la două puncte sensibile: soarta teritoriului deținut de Ucraina în Donețk și soarta centralei nucleare ocupate de Rusia, pentru care Kievul a propus o administrare comună cu Statele Unite.

Pe de altă parte, poziția Moscovei rămâne neclintită. Kremlinul a insistat că obiectivul său principal este preluarea completă a controlului militar asupra Donețkului, fie pe câmpul de luptă, fie la masa negocierilor, și a respins orice idee de a restitui centrala nucleară sub controlul Ucrainei.

Recent, Zelenski a spus că pentru o eventuală zonă demilitarizată ar fi nevoie de alegeri sau de un referendum pentru a o ratifica, afirmând că numai „poporul ucrainean” poate lua decizii cu privire la concesii teritoriale.

