FMI: Acordul de pace din Gaza deschide drumul refacerii economice în regiune

Acordul de pace dintre Israel și Hamas, care pune capăt celor doi ani de conflict armat în Fâșia Gaza, ar putea marca începutul unei redresări economice durabile în regiune, a declarat marți Petya Koeva-Brooks, economist-șef adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI).

„Acordul creează o oportunitate pentru o revenire economică de durată în Gaza și în țările din jur, dacă este urmat de stabilitate și sprijin internațional”, a spus economista bulgară, citată de Reuters.

FMI, pregătit să sprijine redresarea Gazei

Ea a adăugat că FMI este pregătit „să colaboreze cu comunitatea internațională pentru sprijinirea redresării Gazei și a economiilor regionale afectate profund de conflict”, menționând în special Egiptul și Iordania.

Potrivit oficialului FMI, perspectivele economice ale Egiptului au fost deja îmbunătățite, avându-se în vedere o creștere reală a PIB-ului de 4,3% în 2025 și 4,5% în 2026, datorită revenirii turismului și a creșterii sectorului de producție non-petrolieră.

Aceste domenii au reușit să compenseze scăderea veniturilor Canalului Suez, afectat de tensiunile din regiune. Traficul maritim prin canal a fost redus în ultimele luni din cauza riscurilor de securitate și a redirecționării rutelor comerciale. Koeva-Brooks a subliniat că activitățile din Suez și industria minieră sunt așteptate „să își revină în cursul anului 2026”.

Redresarea depinde de stabilitate și investiții

Din punct de vedere economic și pentru viața cotidiană a oamenilor din Gaza, redresarea depinde de investiții masive, reconstrucția infrastructurii, accesul la surse de venituri și reintegrarea forței de muncă. Dacă planurile de dezvoltare și stimulare economică vor fi puse în aplicare – cu turism, agricultură, producție non-petrolieră sau zone economice speciale, acestea ar putea oferi locuri de muncă și stabilitate.

Succesul acestor politici va fi condiționat, însă, de securitate, de coordonarea internațională și de capacitatea autorităților de a administra fondurile fără corupție sau conflicte locale între clanuri și grupări armate. Deja, unii lideri și clanuri locale contestă controlul Hamas în Gaza, ceea ce ar putea complica tranziția la guvernare civilă stabilă.

Donald Trump a declarat că Hamas are permisiunea temporară de a se ocupa de menținerea ordinii în Gaza.