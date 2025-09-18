Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării

„Vedeți că sunt o serie de măsuri care sunt foarte controversate. De ce? De exemplu, majorarea TVA-ului”, a spus Tăriceanu. El a amintit experiența sa din 2004, când, în calitate de prim-ministru, a introdus cota unică și a redus TVA-ul: „Două măsuri de reducere a impozitelor. După aceea, Fondul Monetar Internațional mi-a reproșat că nu l-am consultat, dar le-am spus că răspunsul ar fi fost negativ și ar fi durat luni de zile”, a declarat Tăriceanu pentru Gândul.

Politicianul a povestit că, în urma acelor măsuri, încasările la buget au crescut „într-un mod extraordinar”, recunoscute ulterior și de delegația FMI.

„Trebuie să vă spun că după un an a venit delegația Fondului Monetar la revizia anuală, așa se numește vizita, și a fost foarte corect cel care conducea delegația și mi-a spus, ați avut dreptate. De ce? Pentru că reducerea de taxe a crescut încasările la buget într-o manieră extraordinară. Acum, asta a fost. Măsurile acestea care au fost luate, în principal sunt majorări de taxe, majorări de TVA, ele în mod clar vor avea un efect de frânare a economiei. S-ar putea ca efectul acesta de contracție să anihileze în bună măsură efectele pozitive care sunt scontate de a colecta bani mai mulți. Pentru că vor începe unii să își facă diferite calcule și vor spune stai puțin, vin vremuri grele, nu mai cheltuim, nu mai investim… Vor încerca tot felul de tertipuri, cum se întâmpla și înainte, să evite plata taxelor.”, a explicat politicianul.

Comentând pe marginea majorărilor de taxe actuale, Tăriceanu a atras atenția că „Măsurile acestea, care sunt în principal majorări de taxe și TVA, vor frâna economia. Efectul de contracție ar putea anula în bună măsură beneficiile colectării suplimentare. Unii vor începe să facă calcule și să decidă să nu mai cheltuiască, să nu mai investească… Vor încerca tot felul de tertipuri să evite plata taxelor.”

Fostul premier a explicat că experiența sa arată că politicile fiscale trebuie calibrate atent, pentru a nu afecta negativ activitatea economică pe termen scurt și mediu.