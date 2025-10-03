Prima pagină » Politic » Bolojan respinge speculațiile privind o nouă majorare a TVA în 2026: „Nu există astfel de calcule”

Premierul Ilie Bolojan respinge categoric speculațiile privind o nouă majorare a TVA și a altor taxe în 2026, subliniind că prioritatea Guvernului este colectarea eficientă a impozitelor existente și reducerea cheltuielilor.
Bolojan respinge speculațiile privind o nouă majorare a TVA în 2026: „Nu există astfel de calcule”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
03 oct. 2025, 15:16, Politic

Întrebat, vineri, dacă pentru 2026 este luată în calcul o nouă creștere a TVA și altor taxe, precum impozitul pe venit, Bolojan a răspuns: „Nu există astfel de calcule și niciun fel de intenție pe tema asta”.

Ceea ce trebuie să facă autoritățile, spune premierul, este să încaseze impozitele care au fost deja stabilite, să limiteze cheltuielile și să reducă „acolo unde este absolut necesar”.

„Avem încă spații mari pentru a reduce cheltuielile și toți banii care vor fi reduși de la cheltuieli sau înseamnă mai puțin bani pentru dobânzi sau înseamnă niște bani în plus la investiții. Acestea sunt elementele de bază, dar nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor”, a adăugat Bolojan.